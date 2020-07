Zeugen gesucht 1.500 Liter Diesel aus Gleisbaumaschine abgezapft

Im Zeitraum vom Dienstag, 23. Juni, bis Freitag, 3. Juli, haben ein oder mehrere bisher unbekannte Täter aus einer Gleisbaumaschine 1.500 Liter Diesel entwendet.

Neukirchen bei Sulzbach Rosenberg. Die so genannte Schotterstopfmaschine war auf einem Abstellgleis in der Nähe des Bahnhofs Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, in Fahrtrichtung Sulzbach, mit circa 1.500 bis 2.000 Litern Diesel im Tank abgestellt. Bei einer Inbetriebnahme am Freitagvormittag, 3. Juli, stellten Bauarbeiter der Gleisbaufirma fest, dass der Tank, obwohl mit einem Vorhängeschloss zusätzlich gesichert, leer war. Auf Grund der Menge des entwendeten Dieselkraftstoffes gingen die Ermittler zunächst davon aus, dass der Abtransport mit einem Klein-Lkw, einem Fahrzeug mit Anhänger oder einem Kastenwagen durchgeführt worden ist. Wie die bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei und Erkenntnisse der Polizeiinspektion (PI) Sulzbach-Rosenberg sowie der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Amberg ergaben, kommen für den Abtransport des Dieselkraftstoffes auch Sattelzugmaschinen in Frage.

Immer wieder bringen Lkw-Fahrer auf dem unmittelbar beim Tatort befindlichen Schotterplatz ihre gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit ein. Teilweise stehen sie dort mehrere Tage und warten auf Folgeaufträge. Längere Aufenthalte fallen somit kaum auf.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die den Diebstahl beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Bundespolizeirevier Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 59515-111 oder per Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de.