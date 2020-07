Kontrollen Die Weidener Polizei hatte Radfahrer im Visier

Foto: PI Weiden

In der Sitzung des Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschusses der Stadt Weiden am 28. November 2019 wurde die Problematik der „schnellen Radfahrer“ in der Fußgängerzone besprochen. Als fahrradfreundliche Stadt hat Weiden den Radverkehr in der Fußgängerzone zwar erlaubt, vielen Radfahrern ist aber nicht bewusst, dass hier nur im Schritttempo gefahren werden darf und auf die Fußgänger besondere Rücksicht zu nehmen ist.