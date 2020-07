Die Polizei ermittelt Weil der Fahrradklau misslang – 28-Jährige steigt kurzerhand in ein fremdes Auto und fährt davon

Kurz vor 5 Uhr am Donnerstagnachmittag, 9. Juli. war eine 28-jährige amtsbekannte Schwandorfer Drogenabhängige auf „Raubzug“ im Schwandorfer Stadtteil Ettmannsdorf.

Schwandorf. Nachdem sie im Bereich des Haus des Guten Hirten beobachtet wurde, wie sie ein versperrtes Fahrrad entwenden wollte , was ihr misslang, entdeckte sie kurz darauf einen silbernen Peugeot, der von der 63-jährigen Geschädigten direkt vor dem Kloster mit laufendem Motor stand. Die gebürtige Chamerin setzte sich in den Pkw und fuhr von Dannen. Gegen 19 Uhr rief dann die Tochter der Geschädigten im Beisein der Polizei das mit dem Pkw entwendete Handy der Geschädigten an, worauf prompt die Beschuldigte ranging. Der Anruf konnte gehalten und die Täterin kurze Zeit später in einer Spielothek in Burglengenfeld festgenommen werden. Das unbeschädigte Fahrzeug nebst Handy wurde der Geschädigten wieder ausgehändigt. Die Beschuldigte wurde nach einer Blutentnahme - sie war unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs – ins Bezirkskrankenhaus nach Regensburg verbracht.