Ermittlungen laufen Auf das Auto des Nachbarn geschossen?

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstagmorgen, 9. Juli, fand ein Elektriker sein Firmenfahrzeug in der Don-Bosco-Straße in Ensdorf mit einer eingeschossenen Beifahrerscheibe vor. Vermutlich schoss ein Unbekannter mit einem Luftgewehr in der vorherigen Nacht zwei Löcher in die Scheibe und beschädigte dabei auch das gegenüberliegende Fenster.