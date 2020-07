Anzeige nach dem Waffengesetz Taschenlampe entpuppt sich als Elektroschocker

Bei einer Kontrolle eines Fahrzeuges mit polnischer Zulassung fanden Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb eine Taschenlampe, die sich als Elektroschockgerät herausstellte. Der Pkw mit einem 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen am Steuer fiel den Polizisten gegen 18 Uhr auf der Autobahn A93 bei Rehau auf.

Rehau. Der Mann war gerade auf dem Weg in Richtung Süden, da er in Allershausen wohnt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten in der Ablage der Fahrertür eine Taschenlampe, die sich als Elektroschocker entpuppte. Da dieser Schocker nach dem Waffengesetz verboten ist, wurde er sichergestellt und der Mann wurde angezeigt.