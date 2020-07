Böschung hinabgestürzt Zeuge meldet auf dem Dach liegendes Auto – Fahrer nur leicht verletzt

Am Donnerstag, 9. Juli, gegen 6.40 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Auerbach von einem Zeugen telefonisch informiert, dass westlich der Bundesstraße B470 abseits der Fahrbahn ein Pkw auf dem Dach liegt.

Eschenbach. An der Unfallstelle konnte ein 3er-BMW auf dem Dach liegend vorgefunden werden. Der Fahrer selbst war nicht mehr im Fahrzeug. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer bei dem Überschlag aus dem Fahrzeug geschleudert wurde, wurden die FFW Auerbach und Zogenreuth zur Absuche der sehr dicht bewachsenen Böschung und des angrenzenden Ackers alarmiert. Die Absuche verlief ergebnislos. In der Zwischenzeit konnte der 65-jährige Fahrer des Unfallfahrzeugs an seiner Wohnadresse wohlauf angetroffen werden.

Nach Angaben des Fahrzeugführers hat sich der Verkehrsunfall bereits am Dienstag, 8. Juli, gegen 21 Uhr, ereignet. Der Fahrer fuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw von Auerbach in Fahrtrichtung Eschenbach, als er aufgrund von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn abkam, die Leitplanke touchierte und letztendlich die Böschung hinabstürzte und sein Pkw auf dem Dach zum Liegen kam.

Der 65-jährige Mann aus dem Gemeindebereich Eschenbach in der Oberpfalz wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Pkw musste mittels eines Krans geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf circa 1.500 Euro.