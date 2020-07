Unfallflucht Außenspiegel eines geparkten Autos beschädigt und einfach weitergefahren

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 8. Juli, parkte ein 31-Jähriger aus Nabburg seinen Skoda Octavia in der Steinberger Straße in Schwandorf. An ihm fuhr ein grüner VW Golf vorbei und stieß gegen seinen linken Außenspiegel, sodass dieser beschädigt wurde.