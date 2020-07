Körperverletzung und Sachbeschädigung Streit eskaliert – 19-Jähriger schlägt zu und wirft mit einem Klappstuhl

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 9. Juli, 0.45 Uhr, geriet der Streit zweier Männer auf dem Gelände einer Tankstelle in der Regensburger Straße in Burglengenfeld außer Kontrolle.