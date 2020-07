Keine Hinweise auf Fremdverschulden Unfall bei Übung der Gebirgsjäger – Soldat stürzt beim Klettern vier Meter in die Tiefe

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 8. Juli, gegen 13.25 Uhr, ereignete sich in Hirschbach an der Mittelbergwand ein Kletterunfall.