Gewässerverunreinigung Nicht zugelassener Pkw verliert Öl – Fahrer und „Helfer“ benutzen Hochdruckreiniger zum „Säubern“

Foto: Kathrin Lechl

Ein slowakischer Staatsangehöriger fuhr am Dienstag, 7. Juli, um 9.35 Uhr, mit einem nicht zugelassenen Pkw auf der öffentlichen Straße in Kaltenthal in Trausnitz. Da er zuvor den Turbolader ausgebaut hatte, verlor der Pkw das Motoröl. Das Öl wusch er anschließend mit einem Bekannten mit Hilfe eines Hochdruckreinigers von der Straße und es gelangte über Abflussschächte in die Pfreimd.