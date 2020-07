Polizei bittet um Hinweise Unbekannter schlitzt Pferd am Fuß und im Genitalbereich auf – Tierarzt muss die Stute einschläfern

Foto: 123rf.com

Ein Unbekannter verletzte eine Stute in der Nacht von Montag, 6. Juli, 22.30 Uhr, bis Dienstag, 7. Juli, 6 Uhr, in einem Pferdestall in Hötzelsdorf in Freudenberg und schlitzte das Tier an mehreren Stellen auf.