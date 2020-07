Hinweise erbeten Gartenlaube in Brand gesetzt – Kripo geht von Brandstiftung aus

Am Mittwoch, 8. Juli, gegen 0.30 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung, dass eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage in der Frauenberger Straße in Rehau brennen würde. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis, brannte die Laube vollständig ab und das Feuer beschädigte auch einen angrenzenden Schuppen.