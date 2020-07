70.000 Euro Schaden Dachstuhlbrand in Oberviechtach

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag, 7. Juli, um 14.30 Uhr, in der Ortschaft Mitterlangau in Oberviechtach ein älteres Haus in Brand. In einer nicht mehr benutzten Wohnung unter dem Dach entstand das Feuer, das ein zufällig vorbeikommender Passant bemerkte und die Feuerwehr verständigte.