14.500 Euro Schaden Auffahrunfall in Burglengenfeld – eine Person leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 6. Juli, um 19.40 Uhr, kam es in Burglengenfeld zu einem Auffahrunfall. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer wollte nach links in die Pfälzer Straße einbiegen und musste aufgrund Gegenverkehr anhalten. Eine dahinter fahrende 19-jährige Opel-Fahrerin erkannte dies und stoppte ebenfalls. Ein 58-jähriger Fahrer eines Mini erkannte die Verkehrssituation aber zu spät und fuhr auf den Opel auf.