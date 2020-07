Mehrere Vergehen Mit dem Messer am Gürtel durch die Stadt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Nicht schlecht staunten Polizisten, als sie am Montagabend, 6. Juli, einen amtsbekannten 35-jährigen Marktredwitzer in der Egerstraße in Marktredwitz einer Personenkontrolle unterzogen. Nicht nur, dass er am Gürtel ein Jagdmesser bei sich trug, hatte er am Fußknöchel zudem noch ein verbotenes Armbandmesser mit versteckter Klinge befestigt.