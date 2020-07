Überführt Einbrecher auf frischer Tat festgenommen und zwei Einbrüche geklärt

Am Montagnachmittag, 6. Juli, konnte ein Anwohner der Herbststraße in Schwandorf zwei Männer dabei beobachten, wie diese die Eingangstüre eines leerstehenden Einfamilienhauses mit einem Brecheisen aufbrachen. Der couragierte Zeuge sprach die beiden Männer an, worauf diese ihn mit dem Brecheisen bedrohten. Als sich der Anwohner zurückzog, nutzten die Männer die Gelegenheit zur Flucht.

Schwandorf. Einer der beiden Täter flüchtete mit einem Fahrrad, das im Rahmen der Fahndung durch die alarmierten Beamten kurze Zeit später in einem Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße aufgefunden wurde. Bei der folgenden Durchsuchung des Anwesens konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Auch der zweite Tatverdächtige wurde ermittelt und noch am selben Tag vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen amtsbekannten und einschlägig vorbestraften 32-jährigen Schwandorfer und einen ebenfalls amtsbekannten 25-Jährigen aus Schnaittenbach.

Die Durchsuchung des Anwesens in der Friedrich-Ebert-Straße brachte aber auch noch Diebesgut zu Tage, das aus einem Einbruch in ein Gartenhaus in der Sütterlinstraße stammte. Das Gartenhaus war im Laufe des vergangenen Wochenendes durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen und Gartengeräte im Wert von circa 700 Euro entwendet worden. Der 32-Jährige wurde auch bezüglich des Einbruches in das Gartenhaus überführt.