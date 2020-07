In der Zeit von Samstag, 4. Juli, 14 Uhr, bis Montag, 6. Juli, 18.40 Uhr, kam es im Industriegebiet Leonie in Auerbach zu einem Diebstahl von Leergut vom Gelände eines Getränkemarktes.

Auerbach. Aus dem Leergutlager wurden circa 600 PET-Flaschen entwendet. Der Entwendungsschaden wird mit circa 150 Euro beziffert.

Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen hierzu gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Auerbach in der Oberpfalz unter der Telefonnummer 09643/ 92040 in Verbindung zu setzen.