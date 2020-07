50.000 Euro Schaden Mit Lkw in den Graben – 21-jähriger Fahrer schwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 7. Juli, um kurz nach 5 Uhr morgens, befuhr ein Lkw mit Anhänger die Bundesstraße B85 von Schwandorf kommend in Richtung Cham. Kurz vor Heselbach in Wackersdorf kam der Lkw in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben.