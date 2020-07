Haftbefehl erlassen Räuber aus Darmstadt nach Fahndung in Vohenstrauß festgenommen

Ein 29-Jähriger, der in Bischofsheim (Hessen) am Donnerstag, 2. Juli, eine Dame mit einem Messer bedroht, ihr gewaltsam persönliche Gegenstände entwendet hatte und anschließend mit ihrem Auto geflüchtet war, konnte im Zuge einer Großfahndung in Vohenstrauß gestellt werden. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Vohenstrauß. Am späten Nachmittag des Donnerstags, 2. Juli, war es in Bischofsheim (Hessen) zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem eine 59-jährige Frau mit einem Messer bedroht und ihr die Handtasche entrissen worden war. Der Täter konnte mit ihrem silbernen Mercedes zunächst flüchten.

Umgehend wurde eine weit angelegte Fahndung nach dem Flüchtigen eingeleitet, die sich über mehrere Bundesländer erstreckte. Einen Tag später konnte das Fahrzeug bei der Einreise von Tschechien nach Deutschland festgestellt werden. Eine Streife der Bundespolizei Waidhaus nahm den 29-jährigen Mann in Vohenstrauß fest. Beamte des Einsatzzuges Weiden in der Oberpfalz übernahmen den Tatverdächtigen, um die weitere Sachbearbeitung durchzuführen. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht, wobei der Festgenommene erheblichen Widerstand leistete.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte bereits Haftbefehl gegen den Mann beantragt, der ihm am Montag, 6. Juli, beim Amtsgericht Regensburg eröffnet wurde. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz hat die Ermittlungen übernommen und steht in engem Austausch mit dem zuständigen Kommissariat in Hessen.