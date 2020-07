Polizei ermittelt Dreister Dieb klaut Geburtstagsgeschenk

Foto: 123rf.com

Da war die Geburtstagsüberraschung für den Gatten dahin. Eine 32-jährige Ambergerin hatte ein Paket mit Herrenbekleidung im Wert von über 1.000 Euro bestellt und es am Samstag, 4. Juli, geliefert bekommen. Sie legte es in den Windfang und verließ ihre Wohnung im Neustift. Am Abend bei ihrer Rückkehr wurde aber aus der Überraschung für ihren Ehemann leider eine böse Überraschung für sie, denn das Paket war verschwunden.