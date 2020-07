10.000 Euro Schaden Kleinbrand in Gewerbebetrieb in Selb

Am frühen Samstagmorgen, 4. Juli, kam es in einem Gewerbebetrieb im Grafenmühlweg in Selb zu einem Kleinbrand, der durch einen technischen Defekt in einer dortigen Vitrine ausgelöst wurde.