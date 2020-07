Amphetamin und Marihuana 36-Jähriger führt größere Menge Rauschgift mit

Beamte der PI Amberg kontrollierten am späten Freitagabend, 3. Juli, in der Regensburger Straße in Amberg einen 36-Jährigen, der zuvor beim Erblicken des Streifenwagens äußerst nervös reagierte und seinen Gang zunehmend beschleunigte.