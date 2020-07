Hoher Sachschaden Betrunken in Leitplanke geschleudert

Foto: 123rf.com

Am Montag, 6. Juli, gegen 1.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf mit seinem Renault die Autobahn A93 in nördlicher Richtung. Auf Höhe Pirk verlor er aus bislang ungeklärter Ursache auf trockener Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in die Mittelschutzplanke. Nach mehreren Drehern blieb der Pkw auf der rechten Fahrspur liegen.