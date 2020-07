Hinweise erbeten Unbekannte klauen elf Spezialtransportwägen eines Baumarkts

Foto: 123rf.com

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag, 2. Juli, 19.30 Uhr, und Freitag, 3. Juli, 10 Uhr, elf Spezialtransportwägen, die in einem dafür vorgesehenen Carport vor einem Baumarkt in der Fuggerstraße in Amberg abgestellt und gesichert waren.