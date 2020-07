Windstoß Sonnenschirm fliegt durch die Luft – Passant wird am Auge verletzt

Hof. Ein ungesicherter Sonnenschirm wurde am Samstag durch einen Windstoß aus dem Schirmhalter gehoben, wirbelte durch die Luft und traf einen Passanten. Dieser wurde durch die Metallstange des Schirms am Auge verletzt und trug eine blutende Wunde davon. Zur Sicherheit wurde er mit dem Rettungswagen in die Uniklink nach Jena gefahren.