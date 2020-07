1,84 Promille Betrunkene 61-Jährige haut nach Rempler ab und flüchtet erneut, als der Geschädigte sie einholt

Foto: 123rf.com

Am späten Freitagnachmittag, 3. Juli, parkte ein 58-jähriger Mann aus Schwarzach seinen Pkw auf dem Parkplatz des Nettomarktes in der Morgenlandstraße in Schwarzenfeld. Er saß nach dem Verstauen seiner Einkäufe in seinem Pkw, als eine Frau beim Ausparken mit ihrem Pkw gegen seinen Pkw stieß. Der Pkw fuhr ungeachtet des Unfalles einfach davon.