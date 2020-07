Betriebsunfall Arbeiter in Sägewerk verletzt sich schwer

Am Freitagnachmittag, 3. Juli, kam es in einem Sägewerk in der Neuenmühle in Issigau zu einem folgenschweren Betriebsunfall. Ein 62-jähriger Mann war damit beschäftigt Bohlen zu Kanthölzern zu säumen. Trotz einer Rückschlagsicherung schleuderte eine Abscheideleiste zurück und verletzte ihn schwer am Unterleib.