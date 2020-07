Falsche Personalien Unfallflucht lohnt sich nicht – und Lügen auch nicht

Foto: 123rf.com

Diese für ihn bittere Erfahrung durfte in den vergangenen Tagen ein 30-Jähriger aus dem Landkreis machen. Der junge Herr wird die nächste Zeit wohl nur zu Fuß unterwegs sein. Der Anfang des Geschehens fand bereits am 18. Juni statt. In den Abendstunden fuhr ein 81-jähriger Weidener mit seinem Pkw auf einem Parkplatz im Weidener Stadtgebiet rückwärts, um von der Parkfläche in den fließenden Verkehr zu manövrieren.