Mit Leckerli gefangen Chihuahua „Gucci“ allein unterwegs

Foto: PI Amberg

Ein entlaufener Chihuahua sorgte am Montagabend, 29. Juni, für Aufregung. Bereits zwei Mitteilungen über den Hund gingen bei der Polizei ein, da er in Lengenfeld immer wieder auf der Vilstalstraße umherlief und beinahe überfahren worden wäre. In Ebermannsdorf war der Hund ausgebüchst und wurde bereits von seinem Herrchen vermisst.