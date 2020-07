Polizeieinsatz Streit eskaliert auf der Dr.-Pfleger-Straße in Weiden

Foto: 123rf.com

Zu tumultartigen Szenen kam es am Dienstag, 30. Juni, gegen 20.15 Uhr, auf der Dr.-Pfleger-Straße in Weiden. Zeitweise versammelten sich in diesem Bereich bis zu 20 Personen. Hintergrund des Geschehens war eine Meinungsverschiedenheit, die ihren Ursprung im familiären Bereich haben dürfte.