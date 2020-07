50.000 Euro Schaden Brandfall in Hühnerfarm in Nittenau – die 60.000 Hühner mussten nicht evakuiert werden

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 30. Juni, gegen 10.15 Uhr, bemerkten Arbeiter der Hühnerfarm ein Feuer auf einer Seite der Stallungen in einer Hühnerfarm in Sulzmühl in Nittenau. Dieses hatte sich über die Seitenwand bereits bis zum Dachträger vorgearbeitet.