Zwei Tote in Schwandorfer Wohnung Polizei verhaftet Tatverdächtigen in Tschechien

Im Schwandorfer Ortsteil Büchelkühn wurden am VMontag zwei Personen in einem Einfamilienhaus tot aufgefunden. Die Obduktion bestätigte am Dienstag, dass beide Personen durch mehrere Stichverletzungen zu Tode gekommen sind. Heute konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen.