Zeugenaufruf Diebin verletzt Seniorin in Weiden

Am Montag, 29. Juni, gegen 19 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Frau eine Seniorin aus Weiden zu bestehlen. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt.

Weiden. Am Montagabend sprach die bislang unbekannte Frau eine 81-jährige Weidnerin vor deren Haustür an und verwickelte sie in ein Gespräch. Als die Seniorin die einen Rollator mitführte, nicht auf das Gespräch einging, griff die Täterin in die Tasche des Rollators und entnahm ihre Geldbörse. Die Rentnerin, die den Diebstahl sofort bemerkte, versuchte ihre Geldbörse wieder zu erlangen und stellte die Täterin zur Rede. Diese schubste daraufhin die Bestohlene zu Boden, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Erst als die Geschädigte um Hilfe rief, warf die Täterin die Geldbörse weg und flüchtete zu Fuß auf der Bahnhofstraße stadteinwärts und bog vermutlich in die Schabnerstraße nach rechts ab.

Zwei Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, versuchten die Täterin noch einzuholen, was jedoch misslang. Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Sie ist weiblich und vermutlich Südosteuropäerin, 1,65 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Sie hat dunkle, schulterlange Haare und sprach gebrochen Deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet war sie mit einem rosa-neon-farbenen Oberteil und einer dunklen Jacke. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Sonntag, 29. Juni, zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr, im Bereich Bahnhofstraße / Schabnerstraße eine entsprechende Person beobachtet? Ist jemand von einer solchen Person in diesem Zeitraum angesprochen worden? Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden ist unter der Telefonnummer 0961/ 401291 erreichbar.