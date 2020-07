Zwei Tote in Schwandorf Kripo gründet Ermittlungsgruppe, erneuter Fahndungsaufruf

Die Kripo fahndet nach dem Tatverdächtigen Karlheinz Rappl und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Fotos: PP Oberpfalz

Im Schwandorfer Ortsteil Büchelkühn wurden am Vormittag des 29. Juni 2020 zwei Personen in einem Einfamilienhaus tot aufgefunden. Die Obduktion bestätigte am Dienstag, dass beide Personen durch mehrere Stichverletzungen zu Tode gekommen sind. Die intensiven Fahndungsmaßnahmen nach dem Verdächtigen Karlheinz RAPPL dauern an.