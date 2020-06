Versuchter Betrug Der Kapitän und die große Liebe – 39-Jährige soll 3.899 Euro überweisen

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Dass Liebe blind macht, ist bekannt. Auch wenn die Geschichten der vermeintlichen Verehrer noch so verwegen sind, lassen sich viele Menschen gerne blenden. So lernte eine 39-jährige Ambergerin im Internet einen Seemann kennen, der als Kapitän eines großen Schiffes um die Welt fährt. Nun befände er sich in aber in einer großen Notlage. Wegen der Corona-Pandemie konnte er keine Lebensmittel besorgen und deshalb drohe seine Mannschaft zu verhungern.