Polizei ermittelt Unbekannte beschmieren Hauswände mit Kunstblut

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 28. auf 29. Juni, wurden im Stadtgebiet Nabburg zwei Fassaden besprüht. Die eine Tatörtlichkeit befindet sich am Oberen Markt, die andere am Jägerring. In beiden Fällen wurden die Hauswände mit Farbe beziehungsweise Kunstblut beschmiert.