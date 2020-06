Hinweise erbeten Dieb nutzt die Gelegenheit und klaut zwei unversperrte E-Bikes im Wert von 2.700 Euro

Foto: 123rf.com

In der Tatzeit von Sonntag, 28. Juni, 22 Uhr, auf Montag, 29. Juni, 0.30 Uhr, wurden aus einem Innenhof in der Richard-Wagner-Straße in Burglengenfeld zwei E-Bikes der Marke Cube, Cross Hybrid Race Allround 500, in der Farbe silber-grün entwendet.