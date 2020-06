Auf regennasser Fahrbahn Zu schnell auf dem Stadtring – dickes Bußgeld wird folgen

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein 22-Jähriger war am frühen Montagmorgen, 27. Juni, um 2.07 Uhr, auf dem Kaiser-Ludwig-Ring in Amberg in seinem BMW unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn wollte er seine Fahrkünste demonstrieren und das Heck seines sieben Jahre alten 320er ausbrechen lassen. Möglicherweise musste er dazu sogar die elektronischen Helfer abschalten.