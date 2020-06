Hinweise erbeten Hundehalter wird von unbekanntem Hund gebissen

Zwei Hunde gingen am Samstag, 27. Juni, gegen 13.45 Uhr, in der Nähe des Kurfürstenbads in Amberg aufeinander los und verbissen sich ineinander. Ein 45-jähriger Hundehalter trennte beide Hunde und wurde von dem ihm unbekannten Hund, vermutlich ein Staffordshire Bullterrier, ins Bein gebissen.