Ermittlungen eingeleitet Betrunkene Ladendiebe in der Tankstelle – 2,8 und 3,4 Promille

Der Alkohol ging zur Neige und deshalb entschlossen sich zwei Saufkumpanen in eine Tankstelle zu gehen, um sich Nachschub zu besorgen. Geld war aber knapp, deshalb steckte sich ein amtsbekannter 42-Jähriger zwei Wodkaflaschen unter den Pulli in den Hosenbund und noch zwei Bierflaschen in die Hosenbeine. Sein 41-Jähriger Kumpel versuchte das sehr auffällige Verhalten abzudecken.