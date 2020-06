Zeugen gesucht Riskante Fahrmanöver führen zur Anzeige

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 27. Juni, gegen 13 Uhr, wurde der 57-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Benz der Farbe braun-metallic auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Tschechien an der Anschlussstelle Amberg-West einer Kontrolle unterzogen, nachdem über den Notruf seine riskante Fahrweise mitgeteilt wurde.