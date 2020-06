Unfall 52-Jährige übersieht Roller – Rollerfahrer stürzt und verletzt sich

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 27. Juni, gegen 9.35 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau die Nürnberger Straße im Wernberg-Köblitzer Ortsteil Unterköblitz in nordwestlicher Richtung. Auf Höhe der Metzgerei wollte sie nach links in eine Parkbucht einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Rollerfahrer.