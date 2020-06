Ausflug Emu büxt aus und wird mit Hundeleine eingefangen

Foto: 123rf.com

Gleich mehrere Anrufer teilten am Freitag, 26. Juni, gegen 20 Uhr, mit, dass im Bereich der Bayreuther Straße in Amberg ein Emu herumläuft. Der Laufvogel konnte durch eine Streife auf einer Wiese an der Vils gesichtet und mit Hilfe der dortigen Anwohner mit einer Hundeleine eingefangen werden.