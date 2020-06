Gefährliche Körperverletzung Zwei Unbekannte schlagen Männer in Weiden ins Gesicht

Foto: 123rf.com

Nach dem Besuch einer Gaststätte in der Christian-Seltmann-Straße in Weiden begaben sich drei Männer aus Weiden am Samstag, 27. Juni, gegen 2.15 Uhr, zu Fuß in Richtung der OMV Tankstelle. Hier trafen sie auf zwei unbekannte Personen, mit denen es zum Streit kam.