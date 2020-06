4.600 Euro Schaden Vergessene Gaskartusche führt zu Großeinsatz

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Freitag, 26. Juni, gegen 8.45 Uhr, erfolgte eine Mitteilung über einen lauten Knall und Gegenstände, die aus einem Fenster in der Bahnhofstraße in Weiden flogen.