Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit 73-Jähriger übersieht beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein 73-Jähriger aus dem Weidener Umland befuhr am Donnerstag, 26. Juni, gegen 17 Uhr, die Bundesstraße B470 in stadtauswärtiger Richtung. An der Abzweigung Richtung Latsch wollte der Pkw-Lenker nach links in die genannte Richtung abbiegen. Offenbar übersah er, dass ihm genau in diesem Moment ein 60-jähriger Grafenwöhrer mit seinem Pkw entgegenkam.