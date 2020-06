Hinweise erbeten Unbekannter fährt Wohnmobil an und flüchtet

Foto: 123rf.com

Sachschaden in Höhe von 150 Euro richtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag, 23. bis 25. Juni, an einem Wohnmobil in Hof an.