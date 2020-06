Sicherheitsleistung erhoben Berufskraftfahrer kann keine Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten vorweisen

Am Donnerstag, 25. Juni, gegen 14 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der PI Schwandorf in der Oskar-von-Miller-Straße in Schwandorf einen rumänischen Berufskraftfahrer, der die vorgeschriebenen handschriftlichen Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten nicht vorweisen konnte.