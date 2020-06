Hinweise erbeten Unbekannter bricht Auto auf und wird wahrscheinlich gestört

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Mittwoch, 24. Juni, 15 Uhr, bis Donnerstag, 25. Juni, 16 Uhr, wurde an einem blauen Ford Fiesta, der in der Liebigstraße in Schwandorf geparkt stand, die rechte Seitenscheibe eingeworfen.