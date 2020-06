10.000 Euro Schaden Ford-Fahrer achtet nicht auf Gegenverkehr und prallt beim Ausweichen gegen Lkw

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 25. Juni, um 13.30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße SAD10 bei Pottenstetten in Burglengenfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Ford-Fahrer überholte in einer Linkskurve einen Lkw und achtete nicht auf den entgegenkommenden Verkehr.